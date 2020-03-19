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Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса
Госдума РФ приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

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 Правительство САР обеспечило беженцев в Хомсе необходимой помощью

Правительство САР обеспечило беженцев в Хомсе необходимой помощью
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13:06   19 Марта 2020
Политика

Роспотребнадзор поручил главам регионов обеспечить карантин иностранцев

Роспотребнадзор поручил главам регионов обеспечить карантин иностранцев

Регионы России начнут на две недели изолировать людей, прибывших из-за границы с симптомами простуды. Соответствующее поручение озвучила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Согласно поручению, главы российских регионов должны обеспечить изоляцию на 14 дней всех прибывающих на территорию России, у которых имеются признаки простуды. Мера принята на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта пандемию коронавируса в мире. В России, по последним данным, подтверждены 147 случаев заражения. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#роспотребнадзор #изоляция

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