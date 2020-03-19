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12:35   19 Марта 2020
Экономика

США просят Саудовскую Аравию успокоить ситуацию в нефтегазовом секторе

США просят Саудовскую Аравию успокоить ситуацию в нефтегазовом секторе

Саудовская Аравия должна проявить конструктивное лидерство в стабилизации мировой экономики, устранив беспокойство в нефтегазовом секторе на фоне распространения коронавируса, говорится в заявлении 13 американских сенаторов-республиканцев.

Обращаясь к наследному принцу Мохаммеду бен Сальману, они напомнили о давнем партнерстве США и Саудовской Аравии. Учитывая эти близкие стратегические отношения, Вашингтон глубоко обеспокоен планами королевства снизить цены на нефть и увеличить добывающие мощности. Это спровоцировало обвал мировых цен на черное золото в условиях, когда финансовые рынки уже и так несли серьезные потери.Эр-Рияд позиционирует себя как стабилизирующую силу на мировых рынках, но последние шаги ставят эту роль под сомнение, говорится в письме сенаторов.

Ирак накануне выдвинул предложение созвать внеплановую встречу ОПЕК+, на которой нужно определить дальнейшие действия стран-участников на нефтяном рынке. Между тем политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал о преимуществе России в торговой войне с Саудовской Аравией.

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Автор: Василий Пименов
#сша #нефть #саудовская аравия #цены на нефть #коронавирус

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