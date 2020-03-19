За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

Являющиеся иноагентами СМИ и "оппозиционные" политические деятели ответственны за информационную кампанию против депутата Госдумы Валентины Терешковой, пишут в Сети.

Как передает Telegram-канал "АнтиПропаганда", информационное пространство заполонили материалы, пытающиеся очернить депутата Государственной Думы Валентину Терешкову. Информационная кампания была начата прозападными СМИ, а также "оппозиционными" деятелями вроде Алексея Навального, Михаила Ходорковского и клана Гудковых.

За выполнение заказа на информационную кампанию взялись издания, подконтрольные американским структурам. Большинство материалов принадлежит именно их авторству. Среди подхвативших прозападную волну СМИ отметились "Дождь", "Новая газета", "Медуза" и "МБХ-Медиа".

Таким образом, факт нападок на Терешкову от проплаченных Западном СМИ, постоянно подвергающих критике поправки в Конституцию РФ, не вызывает никаких удивлений.

Издание ФАН опубликовало одиннадцатый материал в рамках рейтинга антироссийских СМИ. Из него можно узнать, какие представители прозападной прессы наиболее "отличились" в последнее время.