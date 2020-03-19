Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Вспышку COVID-19 правительство России охарактеризовало как один из худших кризисов здравоохранения за прошедшие 50 лет.

Правительство РФ опубликовало информацию для населения о мерах по защите здоровья и предотвращению инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В своем сообщении кабмин назвал пандемию, вызванную коронавирусом COVID-19, одним из тяжелейших кризисов, произошедших в сфере мирового здравоохранения за последние полвека.

В сообщении, размещенном на сайте кабмина, сложившаяся с коронавирусом ситуация характеризуется как глобальная пандемия. Система здравоохранения РФ подгоготовлена к возможному росту числа заболевших из-за коронавирусной инфекции. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что страна справится с коронавирусом, поводов для паники нет, пишет NEWS.RU.

Изучив историю возникновения коронавируса, пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что SARS-CoV-2 в город Ухань был завезен американскими военнослужащими. Свои выводы Чжао Лицзянь сделал, опираясь на опубликованную в научном журнале Nature Medicine статью о том, что в 2015 году американские ученые разрабатывали похожий на SARS-CoV-2 вирус.