Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава РФ поддержит реставрацию важных исторических объектов Севастополя

Глава РФ поддержит реставрацию важных исторических объектов Севастополя

 Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса

Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса
Госдума РФ приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

Госдума РФ приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

 Правительство САР обеспечило беженцев в Хомсе необходимой помощью

Правительство САР обеспечило беженцев в Хомсе необходимой помощью
Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада

Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада

 Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019
Глава РФ поддержит реставрацию важных исторических объектов Севастополя

Глава РФ поддержит реставрацию важных исторических объектов Севастополя

 Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса

Ученые из России расшифровали генетический код коронавируса
Госдума РФ приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

Госдума РФ приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

 Правительство САР обеспечило беженцев в Хомсе необходимой помощью

Правительство САР обеспечило беженцев в Хомсе необходимой помощью
Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада

Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада

 Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019
12:22   19 Марта 2020
Общество

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Вспышку COVID-19 правительство России охарактеризовало как один из худших кризисов здравоохранения за прошедшие 50 лет.

Правительство РФ опубликовало информацию для населения о мерах по защите здоровья и предотвращению инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В своем сообщении кабмин назвал пандемию, вызванную коронавирусом COVID-19, одним из тяжелейших кризисов, произошедших в сфере мирового здравоохранения за последние полвека.

В сообщении, размещенном на сайте кабмина, сложившаяся с коронавирусом ситуация характеризуется как глобальная пандемия. Система здравоохранения РФ подгоготовлена к возможному росту числа заболевших из-за коронавирусной инфекции. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что страна справится с коронавирусом, поводов для паники нет, пишет NEWS.RU.

Изучив историю возникновения коронавируса, пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что SARS-CoV-2 в город Ухань был завезен американскими военнослужащими. Свои выводы Чжао Лицзянь сделал, опираясь на опубликованную в научном журнале Nature Medicine статью о том, что в 2015 году американские ученые разрабатывали похожий на SARS-CoV-2 вирус.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#кризис #кабмин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...