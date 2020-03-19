Финляндия временно прекратила выдачу виз

Правительство Финляндии приостановило выдачу шенгенских виз.

Временное ограничение на выдачу виз для посещения шенгенской зоны ввели власти Финляндии. Официальное заявление сделали в Генконсульстве страны. Отмечается, что разрешение на пребывание также временно не выдается.

Под запрет на выдачу виз не попадают только дипломаты, близкие родственники жителей Финляндии и те, кто намерен приехать в Суоми на похороны. Все заявления, направленные до 19 марта, консульство рассмотрит с учетом того, что виза начнет действовать не ранее 1 мая 2020 года.

Ограничительная мера связана с профилактикой эпидемии коронавируса в странах ЕС. Для предотвращения распространения COVID-19 Финляндия уже закрыла границы и перевела пограничные пункты пропуска на особый режим работы.