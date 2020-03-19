Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

 Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз
За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

 Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

 Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз
За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

 Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
12:17   19 Марта 2020
Общество

Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз

Правительство Финляндии приостановило выдачу шенгенских виз.

Временное ограничение на выдачу виз для посещения шенгенской зоны ввели власти Финляндии. Официальное заявление сделали в Генконсульстве страны. Отмечается, что разрешение на пребывание также временно не выдается. 

Под запрет на выдачу виз не попадают только дипломаты, близкие родственники жителей Финляндии и те, кто намерен приехать в Суоми на похороны. Все заявления, направленные до 19 марта, консульство рассмотрит с учетом того, что виза начнет действовать не ранее 1 мая 2020 года.

Ограничительная мера связана с профилактикой эпидемии коронавируса в странах ЕС. Для предотвращения распространения COVID-19 Финляндия уже закрыла границы и перевела пограничные пункты пропуска на особый режим работы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#финляндия #шенген #виза

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...