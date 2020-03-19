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12:17   19 Марта 2020
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Утечка аммиака унесла жизнь человека в Тульской области

Утечка аммиака унесла жизнь человека в Тульской области

Утечка жидкого аммиака произошла на новомосковском заводе "Азот" в Тульской области. В результате инцидента умер один человек.

Мужчина погиб в результате утечки жидкого аммиак в объеме более 400 литров, сообщили РИА Новости в экстренной службе региона. Утечка произошла в результате разгерметизации трубопровода, одного из цехов АО НАК "АЗОТ", уточнил представитель. Обстоятельства происшествия выясняются, аварийный участок перекрыт.

Как сообщает канал "360", сейчас на месте ЧП работает межведомственная комиссия, которая проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Не исключается возбуждения уголовного дела по факту смерти человека.

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Автор: Василий Пименов
#завод #смерть #аммиак #утечка

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