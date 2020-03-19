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11:59   19 Марта 2020
Общество

Новая Зеландия закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса

Новая Зеландия закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса

Граждане других стран не смогут въехать на территорию Новой Зеландии из-за профилактических мер по COVID-19.

Власти Новой Зеландии приняли решение закрыть границы для граждан иностранных государств в качестве мер по нераспространению нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета The New Zealand Herald.

Напомним, что 31 декабря 2019 года правительство Китая информировало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Затем врачи установили, что причиной заболевания стал новый тип коронавируса (2019-nCoV). Случаи заражения обнаружены в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и других странах. По последним данным, от него погибли более 5 тысяч человек.

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Автор: Борис Нестеров
#новая зеландия #коронавирус

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