Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

"Единая Россия" внесет в Государственную думу законопроект об уголовной ответственности для тех, кто сбегает из-под карантина.

Ответственность предлагается ввести на фоне распространения коронавирусной инфекции. Также ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на месяц отменяются ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.

Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта пандемию коронавируса в мире. Вспышка заболевания началась с Китая в конце 2019 года, позже вирус распространился по всем странам Европы. Случай заражения есть и в России, где, по последним данным, зафиксированы 147 случаев инфицирования.