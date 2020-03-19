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 Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России
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11:52   19 Марта 2020
Политика

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

"Единая Россия" внесет в Государственную думу законопроект об уголовной ответственности для тех, кто сбегает из-под карантина.

Ответственность предлагается ввести на фоне распространения коронавирусной инфекции. Также ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на месяц отменяются ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.

Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта пандемию коронавируса в мире. Вспышка заболевания началась с Китая в конце 2019 года, позже вирус распространился по всем странам Европы. Случай заражения есть и в России, где, по последним данным, зафиксированы 147 случаев инфицирования.

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Автор: Борис Нестеров
#закон #коронавирус

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