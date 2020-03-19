Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы
Власти Российской Федерации при необходимости готовы усилить те меры, которые принимаются для противодействия коронавирусу. Соответствующее объявление появилось на сайте правительства страны.
Кабмин отметил, что в РФ будут и далее приниматься меры по профилактике и предотвращению пандемии. В частности, сохранятся требования по изоляции и медицинского обследования для тех, кто приезжает в Россию из-за границы, пишет RT.
В качестве рекомендаций правительство призывает россиян ограничить личные контакты, если появились признаки ОРВИ. В этом случае следует находиться дома и обращаться к врачам. Компаниям в свою очередь следует рассмотреть возможность организации удаленного рабочего процесса для своих сотрудников.
В сообщении кабмина также говорится, что в России заготовлены 700 тысяч тест-систем для определения нового коронавируса. Каждый день производится еще около 100 тысяч таких тестов.
Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала те мифы, которые распространяются под видом действенных методов борьбы с коронавирусом. Они приведены на сайте "Царьград".