Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

 Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз
За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

 Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

 Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз
За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

 Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
11:41   19 Марта 2020
Общество

Путин заявил, что РФ должна быть готова к любому сценарию с коронавирусом

Путин заявил, что РФ должна быть готова к любому сценарию с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна подготовиться к любому развитию событий в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

31 декабря власти Китая официально заявили о вспышке нового коронавируса в городе Ухань провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию чрезвычайной мирового масштаба, 11 марта назвала ее пандемией. Коронавирус распространился в 179 странах мира, заразились свыше 179 тысяч человек, умерли – более 7,4 тысячи.

По последним данным в России провели 122 854 исследований на выявление коронавируса. Зафиксировано 147 случаев заболевания, 5 человек выздоровели.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#путин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...