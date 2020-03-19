Путин заявил, что РФ должна быть готова к любому сценарию с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна подготовиться к любому развитию событий в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

31 декабря власти Китая официально заявили о вспышке нового коронавируса в городе Ухань провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию чрезвычайной мирового масштаба, 11 марта назвала ее пандемией. Коронавирус распространился в 179 странах мира, заразились свыше 179 тысяч человек, умерли – более 7,4 тысячи.

По последним данным в России провели 122 854 исследований на выявление коронавируса. Зафиксировано 147 случаев заболевания, 5 человек выздоровели.