Заявления Евросоюза о вбросах, которые "распространяет" РФ, являются продолжением информационной войны, заявил сенатор Франц Клинцевич.

Европейская медицина считается элитарной и подходит только узкому кругу лиц. Помощь могут получить только люди, имеющие хороший заработок. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич в интервью iReactor.

Согласно информации, количество зараженных коронавирусом увеличилось до 200 тысяч человек. Поскольку Европа не в состоянии решить проблему, страны начали обвинять Россию.

"Конечно, это продолжение инфовойны. Так как страны начали в борьбе с коронавирусом делиться и отгораживаться, заявления от некоего иного европейского коллективного сообщества выглядят более убедительными для граждан Евросоюза", – заявил спикер.

Клинцевич не одобряет подобные высказывания европейских стран. Зарубежные политики не могут подавить панику и пытаются обвинить РФ в якобы распространении фейков. Сенатор призвал журналистов расследовать соответствующие заявления.