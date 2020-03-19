Власти РФ вводят усиленный контроль цен на продукты и медикаменты в стране

Цены на продукты питания и медикаменты будут тщательно отслеживаться Минпромторгом и другими ведомствами в связи с распространением коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, различными ведомствами, в том числе Минпромторгом, с пятницы вводится постоянный мониторинг цен на продукты питания и лекарства на всей территории Российской Федерации в виду ситуации с распространением COVID-19. Также будет проводится отслеживание наличия в продаже одноразовых медицинских масок.

Коронавирус нового типа стал стремительно распространяться в Китае в начале 2020 года. Очагом заражения стал рынок города Ухань, что дало специалистам повод для предположения о животном происхождении COVID-19. В настоящее время инфекция добралась до многих государств мира, в виду чего Всемирная организация здравоохранения присвоила ситуации статус пандемии. В России обстановка полностью контролируется властями, применяющими все необходимы меры для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.