Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

 Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз
За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

 Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

 Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз
За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

 Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
11:26   19 Марта 2020
Политика

Власти РФ вводят усиленный контроль цен на продукты и медикаменты в стране

Власти РФ вводят усиленный контроль цен на продукты и медикаменты в стране

Цены на продукты питания и медикаменты будут тщательно отслеживаться Минпромторгом и другими ведомствами в связи с распространением коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, различными ведомствами, в том числе Минпромторгом, с пятницы вводится постоянный мониторинг цен на продукты питания и лекарства на всей территории Российской Федерации в виду ситуации с распространением COVID-19. Также будет проводится отслеживание наличия в продаже одноразовых медицинских масок.

Коронавирус нового типа стал стремительно распространяться в Китае в начале 2020 года. Очагом заражения стал рынок города Ухань, что дало специалистам повод для предположения о животном происхождении COVID-19. В настоящее время инфекция добралась до многих государств мира, в виду чего Всемирная организация здравоохранения присвоила ситуации статус пандемии. В России обстановка полностью контролируется властями, применяющими все необходимы меры для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #минпромторг #мишустин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...