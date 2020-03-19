Меркель заявила, что коронавирус изменил жизнь общества в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала немцев к солидарности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Меркель просит отнестись к распространению инфекции серьезно. По ее словам, стране не требовались такое объединение и солидарность народа со времен Второй мировой войны, пишет RT. По ее словам, COVID-19 меняет жизнь граждан Германии, и вся жизнь общества подвергается сильным испытаниям.

Распространение вируса началось в Китае в конце 2019 года. К настоящему времени случаи заражения есть во всех странах Европы и в России. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила в мире пандемию коронавируса.