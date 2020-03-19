Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

 Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз
За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

 Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

 Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз
За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

За информационной кампанией против Терешковой стоят прозападные СМИ-иноагенты

 Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
11:26   19 Марта 2020
Политика

Меркель заявила, что коронавирус изменил жизнь общества в Германии

Меркель заявила, что коронавирус изменил жизнь общества в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала немцев к солидарности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Меркель просит отнестись к распространению инфекции серьезно. По ее словам, стране не требовались такое объединение и солидарность народа со времен Второй мировой войны, пишет RT. По ее словам, COVID-19 меняет жизнь граждан Германии, и вся жизнь общества подвергается сильным испытаниям.

Распространение вируса началось в Китае в конце 2019 года. К настоящему времени случаи заражения есть во всех странах Европы и в России. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила в мире пандемию коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#меркель #германия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...