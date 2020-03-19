Мишустин рассказал, как власти РФ будут снижать волатильность финансового рынка

Кабинет министров и Центральный банк России займутся снижением волатильности финансового рынка страны. Такое заявление на заседании правительства сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Одной из вспогоательных мер может стать расширение поддержки бюджетов субъектов страны. Кроме того, ряд отраслей экономики получат отсрочки по уплате налогов. Это коснется тех сфер, которые будут испытывать определенные трудности.

Ранее кабинет министров также анонсировал введение трехмесячного моратория на уплату страховых взносов малым и средним бизнесом страны. На аналогичный срок вводится отсрочка по арендным платежам.