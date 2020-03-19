Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

 Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз
Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

 Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы

Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

 Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз
Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

 Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы

Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
11:23   19 Марта 2020
Политика

Мишустин рассказал, как власти РФ будут снижать волатильность финансового рынка

Мишустин рассказал, как власти РФ будут снижать волатильность финансового рынка

Кабинет министров и Центральный банк России займутся снижением волатильности финансового рынка страны. Такое заявление на заседании правительства сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Одной из вспогоательных мер может стать расширение поддержки бюджетов субъектов страны. Кроме того, ряд отраслей экономики получат отсрочки по уплате налогов. Это коснется тех сфер, которые будут испытывать определенные трудности.

Ранее кабинет министров также анонсировал введение трехмесячного моратория на уплату страховых взносов малым и средним бизнесом страны. На аналогичный срок вводится отсрочка по арендным платежам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#волатильность #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...