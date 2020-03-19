Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

 Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз
Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

 Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы

Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

 Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз
Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

 Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы

Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
11:17   19 Марта 2020
Общество

Мишустин рассказал о готовности больниц к различным сценариям с COVID-19

Мишустин рассказал о готовности больниц к различным сценариям с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин тщательно следит за ситуацией с коронавирусом в стране. При необходимости он усиливает меры по борьбе с распространением коронавируса.

Российский премьер заявил, что количество аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и коек в инфекционных больницах остаточно. Михаил Мишустин уточнил, что в случае необходимости, их число будет увеличено.

Медучреждения в РФ готовы к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом, — подытожил глава кабмина.

Ранее iReactor сообщал, что Михаил Мишустин отметил наличие фейковых вбросов в ситуации с коронавирусом. По его словам, необходимо руководствоваться официальными данными оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...