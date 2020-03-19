Мишустин рассказал о готовности больниц к различным сценариям с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин тщательно следит за ситуацией с коронавирусом в стране. При необходимости он усиливает меры по борьбе с распространением коронавируса.

Российский премьер заявил, что количество аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и коек в инфекционных больницах остаточно. Михаил Мишустин уточнил, что в случае необходимости, их число будет увеличено.

Медучреждения в РФ готовы к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом, — подытожил глава кабмина.

Ранее iReactor сообщал, что Михаил Мишустин отметил наличие фейковых вбросов в ситуации с коронавирусом. По его словам, необходимо руководствоваться официальными данными оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.