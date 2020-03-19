Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности российских больниц к коронавирусу

Медицинские учреждения РФ находятся в полной готовности к развитию ситуации с COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Также премьер-министр отметил внушительный запас тест-систем на инфекцию в количестве 700 тысяч штук. Помимо этого, подчеркнул Мишустин, в пятницу Минпромторг и прочие ведомства начнут тщательное отслеживание цен на продукты питания, лекарства и средства защиты по всей стране.

В начале текущего года мир узнал о вспышке коронавируса нового типа в Китае. Очагом инфекции стал город Ухань, ставший первым населенным пунктом, закрытым на карантин. В настоящее время COVID-19 распространился за пределы КНР. В России правительством ведется постоянно отслеживание ситуации, а также применяется целый комплекс мер по борьбе с распространением заболевания, показавший высокую эффективность.