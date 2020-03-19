Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

 Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз
Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

 Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы

Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

Кабмин РФ назвал вспышку коронавируса худшим кризисом в мире

 Финляндия временно прекратила выдачу виз

Финляндия временно прекратила выдачу виз
Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

 Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы

Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
11:06   19 Марта 2020
Политика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности российских больниц к коронавирусу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности российских больниц к коронавирусу

Медицинские учреждения РФ находятся в полной готовности к развитию ситуации с COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Также премьер-министр отметил внушительный запас тест-систем на инфекцию в количестве 700 тысяч штук. Помимо этого, подчеркнул Мишустин, в пятницу Минпромторг и прочие ведомства начнут тщательное отслеживание цен на продукты питания, лекарства и средства защиты по всей стране.

В начале текущего года мир узнал о вспышке коронавируса нового типа в Китае. Очагом инфекции стал город Ухань, ставший первым населенным пунктом, закрытым на карантин. В настоящее время COVID-19 распространился за пределы КНР. В России правительством ведется постоянно отслеживание ситуации, а также применяется целый комплекс мер по борьбе с распространением заболевания, показавший высокую эффективность. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #мишустин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...