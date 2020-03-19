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Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

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 Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы

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11:05   19 Марта 2020
Политика

Первая смерть пациента с коронавирусом зафиксирована в России

Первая смерть пациента с коронавирусом зафиксирована в России

Пожилая москвичка с положительным анализом на коронавирус, которая имела также целый ряд хронических заболеваний, скончалась в больнице.

Женщине было 79 лет, и она ушла из жизни в инфекционной больнице №2. Оперштаб уточняет, что у пациентки имелись несколько хронических заболеваний, которые усложняли состояние ее здоровья. Врачи заявляют, что смерть наступила на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии.  У пожилой женщины был сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензиия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.

Сейчас установлены все, кто контактировал с женщиной, и все они находятся под наблюдением врачей. Уточняется, что те, кто общался с пациенткой, не имеют тяжелых симптомов заболевания. 

Первая смерть пациента с коронавирусом зафиксирована в России

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #коронавирус

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