Пожилая москвичка с положительным анализом на коронавирус, которая имела также целый ряд хронических заболеваний, скончалась в больнице.

Женщине было 79 лет, и она ушла из жизни в инфекционной больнице №2. Оперштаб уточняет, что у пациентки имелись несколько хронических заболеваний, которые усложняли состояние ее здоровья. Врачи заявляют, что смерть наступила на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии. У пожилой женщины был сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензиия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.

Сейчас установлены все, кто контактировал с женщиной, и все они находятся под наблюдением врачей. Уточняется, что те, кто общался с пациенткой, не имеют тяжелых симптомов заболевания.