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Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

Закон об уголовной ответственности для сбежавших от карантина поступит в Госдуму России

 Правительство России рекомендовало компаниям перейти на удаленный режим работы

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10:59   19 Марта 2020
Политика

Мишустин заявил о снятии ограничения на поставки товаров первой необходимости

Мишустин заявил о снятии ограничения на поставки товаров первой необходимости

Ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные, отменяются в России на месяц, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ограничение будет снято с 20 марта. Глава российского правительства также уточнил, что продуктов питания в стране достаточно. Введен "зеленый коридор" для импортеров и крупных торговых сетей, говорит Мишустин. Для лекарств и медицинских изделий вводится нулевая ставка таможенной пошлины. 

Как сообщалось, ВОЗ объявила 11 марта пандемию коронавируса в мире. В России, по последней информации, подтверждены 147 случаев инфицирования.

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Автор: Борис Нестеров
#мишустин #коронавирус

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