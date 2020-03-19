Мишустин заявил о снятии ограничения на поставки товаров первой необходимости

Ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные, отменяются в России на месяц, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ограничение будет снято с 20 марта. Глава российского правительства также уточнил, что продуктов питания в стране достаточно. Введен "зеленый коридор" для импортеров и крупных торговых сетей, говорит Мишустин. Для лекарств и медицинских изделий вводится нулевая ставка таможенной пошлины.

Как сообщалось, ВОЗ объявила 11 марта пандемию коронавируса в мире. В России, по последней информации, подтверждены 147 случаев инфицирования.