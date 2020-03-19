Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада

Польского журналиста восхитила устойчивость российской экономики и то, как она преодолевает глобальные трудности, помогая при этом другим.

Материал польского журналиста в среду опубликован на портале Obserwator Polityczny.

«В мире нет такой второй устойчивой свободной рыночной экономики, как Россия. Не найти и настолько хорошо подготовленной страны, у которой есть структуры, силы и ресурсы, способные предотвращать, изолировать, поражать и помогать — в случае эпидемии», — говорится в статье.

При этом журналист поражается тому, как Россия преодолела «океан ада», обрушенный на нее санкциями западных стран. Москва продолжала фиксировать отсутствие дефицита бюджета и даже смогла увеличить валютные резервы, несмотря на неоднократное расширение вводимых против нее ограничений.

Напомним, первые санкции против России Вашингтон ввел в марте 2014 года в связи с крымскими событиями и началом конфликта на Востоке Украины, где местное население не поддержало произошедший в Киеве государственный переворот. В июне того же года США заставили Евросоюз присоединиться к своей санкционной политике. На протяжении последующих лет ограничительные меры в отношении российских компаний и физических лиц регулярно продлевались и расширялись. Не так давно под американские санкции попали российские газовые проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а 18 февраля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новый пакет санкционных мер против российского энергетического сектора.

Несмотря на это, как отмечает представитель польских СМИ, российская экономика стала полностью независимой от Запада, особенно в том, что касается поставок продовольствия – сейчас Россия в состоянии полностью обеспечить себя всем необходимым.

При этом, в условиях непрекращающихся санкций и давления, Москва продолжает оказывать помощь другим странам.

«Она до сих пор дает работу – то есть хлеб – миллионам украинцев. Россия как страна и россияне как люди не отвернулись от своих соотечественников с Украины», — напоминает автор материала.

По его словам, Россия является прекрасным союзником – она помогла Сирии разгромить террористов, поддержав законное правительство страны и оказав гуманитарную помощь мирному населению.

«Это беспрецедентно, это совершенно другой образ обращения с союзниками, чем тот, который проявляли в том регионе или в Афганистане как американцы, так и все НАТО», — подчеркивает польский журналист.

Также восхищение автора вызывает российская армия, где служат настоящие мужчины», и с которой, по его мнению, всем остальным следует брать пример.

В заключение журналист отмечает, что Россия пострадала от принимаемых против нее мер, но она сохранила свой суверенитет и свою самостоятельность, и, учитывая все сказанное, нет никаких сомнений в том, что она справится и с новым коронавирусом.