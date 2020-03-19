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Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада

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13:17   19 Марта 2020
Весь мир

Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада

Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада

Польского журналиста восхитила устойчивость российской экономики и то, как она преодолевает глобальные трудности, помогая при этом другим.

Материал польского журналиста в среду опубликован на портале Obserwator Polityczny.

«В мире нет такой второй устойчивой свободной рыночной экономики, как Россия. Не найти и настолько хорошо подготовленной страны, у которой есть структуры, силы и ресурсы, способные предотвращать, изолировать, поражать и помогать — в случае эпидемии», — говорится в статье.

При этом журналист поражается тому, как Россия преодолела «океан ада», обрушенный на нее санкциями западных стран. Москва продолжала фиксировать отсутствие дефицита бюджета и даже смогла увеличить валютные резервы, несмотря на неоднократное расширение вводимых против нее ограничений.

Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада

Напомним, первые санкции против России Вашингтон ввел в марте 2014 года в связи с крымскими событиями и началом конфликта на Востоке Украины, где местное население не поддержало произошедший в Киеве государственный переворот. В июне того же года США заставили Евросоюз присоединиться к своей санкционной политике. На протяжении последующих лет ограничительные меры в отношении российских компаний и физических лиц регулярно продлевались и расширялись. Не так давно под американские санкции попали российские газовые проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а 18 февраля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новый пакет санкционных мер против российского энергетического сектора.

Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада

Несмотря на это, как отмечает представитель польских СМИ, российская экономика стала полностью независимой от Запада, особенно в том, что касается поставок продовольствия – сейчас Россия в состоянии полностью обеспечить себя всем необходимым.

При этом, в условиях непрекращающихся санкций и давления, Москва продолжает оказывать помощь другим странам.

«Она до сих пор дает работу – то есть хлеб – миллионам украинцев. Россия как страна и россияне как люди не отвернулись от своих соотечественников с Украины», — напоминает автор материала.

По его словам, Россия является прекрасным союзником – она помогла Сирии разгромить террористов, поддержав законное правительство страны и оказав гуманитарную помощь мирному населению.

Польские СМИ рассказали, как РФ преодолела «океан ада» из-за козней Запада

«Это беспрецедентно, это совершенно другой образ обращения с союзниками, чем тот, который проявляли в том регионе или в Афганистане как американцы, так и все НАТО», — подчеркивает польский журналист.

Также восхищение автора вызывает российская армия, где служат настоящие мужчины», и с которой, по его мнению, всем остальным следует брать пример.

В заключение журналист отмечает, что Россия пострадала от принимаемых против нее мер, но она сохранила свой суверенитет и свою самостоятельность, и, учитывая все сказанное, нет никаких сомнений в том, что она справится и с новым коронавирусом.

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Автор: Александр Люблинский
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