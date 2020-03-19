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10:23   19 Марта 2020
Общество

Российских егерей могут приравнять к полицейским из-за опасности профессии

Российских егерей могут приравнять к полицейским из-за опасности профессии

Егерей следует приравнять к полицейским, считает инициативная группа депутатов Госдумы, куда входят Родион Букачаков, Василий Шишкоедов, Валентин Суббот и другие.

Они планируют внести в ГД пакет законопроектов, регламентирующий возможность получения выплат егерями, охотоведами и инспекторами охраняемых территорий в случае нанесения вреда их здоровью браконьерами. Кроме того, депутаты считают, что должна быть организована их государственная защита в случае угрозы жизни.

Как отмечает издание "Парламентская газета", инициативная группа политиков считает необходимым добавить егерей в список категорий, которым предписана государственная и социальная защита. Эта профессия становится опасной. Однако у егерей нет защиты, считают депутаты.

Букачаков, Суббот и Шишкоедов видят необходимости во введении компенсацию от 12 до 36 зарплат для егерей, если их здоровью или имуществу был нанесен ущерб. А в случае его гибели семья должна получить компенсацию в размере 180 зарплат.

Полиция Москвы выявила две сотни нарушителей режима самоизоляции, сообщает NEWS.ru. Мера была введена для профилактики распространения коронавируса нового типа.

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Автор: Илья Романович
#полиция #охота

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