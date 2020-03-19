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10:37   19 Марта 2020
Россия

РФ уверенно избавляется от углеводородной зависимости вопреки мерам Запада

РФ уверенно избавляется от углеводородной зависимости вопреки мерам Запада

Россия является по-настоящему сильным и независимым государством, которое может «выжать» определенную пользу даже из недружественного и неблагоприятного санкционного давления.

По словам главы аналитического центра «СтратегПРО» Александра Ведруссова, этому нашу страну научили крымские события 2014 года, за которыми последовал мощный санкционный накат

В этих непростых условиях, отметил эксперт, Россия продолжает снижать долю нефтегазовых поступлений в общих доходах бюджета.

«Например, согласно прогнозам Минфина, доля нефтегазовых поступлений в общих доходах федерального бюджета по итогам 2019 года должна составить 40,8%, а в 2022 году — снизиться до 35%. Россия постепенно избавляется от углеводородной зависимости», — приводит слова Ведруссова газета «Известия».

Он отметил, что благодаря санкциям Россия вынужденно ускорила диверсификацию экономики и сопутствующее импортозамещение, что к разочарованию Запада серьезно уменьшило критическую зависимость страны от нестабильности внешних рынков.

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Автор: Александр Люблинский
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