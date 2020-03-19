Путин не знал, что в 2012-м году снова займет кресло президента

Российский лидер заявил, что не знал о том, что в очередной раз займет должность главы государства после выборов в 2012 году.

Глава России Владимир Путин заявил, что в 2008 году рассматривал возможность возвращения на должностью президента страны в 2012, однако не мог этого знать.