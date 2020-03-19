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10:13   19 Марта 2020
Политика

Путин не знал, что в 2012-м году снова займет кресло президента

Путин не знал, что в 2012-м году снова займет кресло президента

Российский лидер заявил, что не знал о том, что в очередной раз займет должность главы государства после выборов в 2012 году.

Глава России Владимир Путин заявил, что в 2008 году рассматривал возможность возвращения на должностью президента страны в 2012, однако не мог этого знать.

«Нет. То есть как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант — такая возможность была», — заявил российский лидер, отвечая на вопрос о возвращении на главный государственный пост в рамках интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

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Автор: Василий Пименов
#путин #президент

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