Путин не знал, что в 2012-м году снова займет кресло президента
Российский лидер заявил, что не знал о том, что в очередной раз займет должность главы государства после выборов в 2012 году.
Глава России Владимир Путин заявил, что в 2008 году рассматривал возможность возвращения на должностью президента страны в 2012, однако не мог этого знать.
«Нет. То есть как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант — такая возможность была», — заявил российский лидер, отвечая на вопрос о возвращении на главный государственный пост в рамках интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».