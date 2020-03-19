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9:59   19 Марта 2020
Политика

Путин назвал условие, от которого зависит его статус после 2024 года

Путин назвал условие, от которого зависит его статус после 2024 года

Обсуждение вопроса о статусе действующего президента страны после 2024 года является преждевременным. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин.

Путин на соответствующий вопрос журналистов отметил, что пока не знает, в каком качестве видит себя к названному сроку. Предстоит прожить еще четыре года, пишет ТАСС.

Глава российского государства также указал на то, что его статус зависит от желания граждан страны. Это является самым важным вопросом, который строится исключительно на доверии.

При этом Путин согласен с тем, что представители российских элит могут нервничать относительно того, что может возникнуть некоторая неопределенность в вопросе власти. Президент РФ подчеркнул, что основным источником власти в стране является ее народ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #статус #президент рф

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