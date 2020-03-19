Польский журналист восхитился тем, что Россия не отвернулась от Украины

Польский журналист похвалил способность России не только самой преодолевать глобальные трудности, но и помогать справляться с ними другим.

Портал Obserwator Polityczny опубликовал материал журналиста из Польши, который указал на то, что второй такой устойчивой свободной рыночной экономики, как в России, в мире не существует. По его мнению, наша страна располагает силами и ресурсами, при помощи которых сможет противостоять эпидемии.

Автора статьи поразило, как стойко Россия смогла выстоять под шквалом западных санкций, обеспечив себя всем необходимым, а также, несмотря на все трудности, продолжила помогать другим.

"Она до сих пор дает работу, то есть хлеб, миллионам украинцев. Россия, как страна, и россияне, как люди, не отвернулись от своих соотечественников с Украины", — подчеркнул журналист.

Ранее RT писало, что бывший польский президент Лех Валенса выступил за урегулирование исторических разногласий между Москвой и Варшавой. Он предложил создать группы для урегулирования "прошлых" вопросов.