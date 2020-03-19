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9:55   19 Марта 2020
Политика

Польский журналист восхитился тем, что Россия не отвернулась от Украины

Польский журналист восхитился тем, что Россия не отвернулась от Украины

Польский журналист похвалил способность России не только самой преодолевать глобальные трудности, но и помогать справляться с ними другим.

Портал Obserwator Polityczny опубликовал материал журналиста из Польши, который указал на то, что второй такой устойчивой свободной рыночной экономики, как в России, в мире не существует. По его мнению, наша страна располагает силами и ресурсами, при помощи которых сможет противостоять эпидемии.

Автора статьи поразило, как стойко Россия смогла выстоять под шквалом западных санкций, обеспечив себя всем необходимым, а также, несмотря на все трудности, продолжила помогать другим.

"Она до сих пор дает работу, то есть хлеб, миллионам украинцев. Россия, как страна, и россияне, как люди, не отвернулись от своих соотечественников с Украины",  — подчеркнул журналист.

Ранее RT писало, что бывший польский президент Лех Валенса выступил за урегулирование исторических разногласий между Москвой и Варшавой. Он предложил создать группы для урегулирования "прошлых" вопросов.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #польша #лех валенса

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