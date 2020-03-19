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9:48   19 Марта 2020
Политика

Путин рассказал, что не воспринимает статус "царь"

Путин рассказал, что не воспринимает статус "царь"

Президент России Владимир Путин совершенно не согласен с людьми, которые называют его царем.

Царь отдает приказы, а президент работает каждый день, сказал глава российского государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Российский лидер уточнил, что он работает, а не царствует.

По мнению Путина, царь только "сидит, шапку примеряет и смотрится в зеркало", а президент занимается работой, а не раздает приказы. Президент РФ также подчеркнул, что он и не думал, что будет так долго занимать высшие государственные должности в стране. Говоря о будущем своей работы, Путин заявил о личном чувстве ответственности за то, "что происходит, как происходит, что будет происходить".

 

 

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Автор: Юлия Яковлева
#путин

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