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9:34   19 Марта 2020
Общество

Роспотребнадзор напомнил о правилах домашней самоизоляции

Роспотребнадзор напомнил о правилах домашней самоизоляции

Пациентам, помещенным на карантин, строго запрещено покидать периметр квартиры в условиях пандемии коронавируса. Если заболевший человек уходит из дома, то он напрямую нарушает правила самоизоляции, объяснили в Роспотребнадзоре.

Представители ведомства четко дали понять – для борьбы с коронавирусной инфекцией необходимо исполнять все необходимые меры. В частности, если гражданин РФ прибыл из государства, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, то он обязан две недели провести в самоизоляции. Ему запрещается переступать порог дома и выносить мусор.

С проблемой накопления мусора в Роспотребнадзоре предложили бороться следующим образом: выставлять пакет с отходами за дверь и подождать, когда с его утилизацией помогут знакомые либо соседи. Также пациентам на карантине необходимо пользоваться отдельной посудой и жить в отдельной от родных и близких комнате. Продукты же лучше приобретать при помощи онлайн-сервисов.

Эксперты дочерней компании АФК "Система" "Система-Биотех" выпустили экспресс-тест на определение COVID-19. О последних новостях о распространении коронавируса лучше всего следить на официальном портале стопкоронавирус.рф. В России также могут предпринять дополниьтельные меры для защиты граждан, передает NEWS.ru.

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Автор: Яна Либерман
#роспотребнадзор #карантин #коронавирус

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