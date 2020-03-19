Песков напомнил, что понятие среднего класса "достаточно относительное"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что выше 70% россиян относятся к среднему классу. Об этом стало известно в четверг, 19 марта.

"Президент, если вы внимательно посмотрели интервью,.. говорит, что существуют абсолютно разные методики и во всем мире, и в ВОЗ, и в международных других организациях, и так далее. Поэтому это достаточно относительное понятие", — сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос о том, какая сумма подойдет для достойной жизни, Песков подчеркнул, что она рассчитывается по многим критериям, однако в Кремле определить ее не могут. Он переадресовал вопрос к правительству, передает RT.

Общаясь с Песковым, журналисты также отметили, что по определению Всемирного банка российский средний класс определяется домохозяйством, уровень потребления которого в полтора раза превышает уровень национальной шкалы бедности.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что это интересное замечание, которое будет обязательно проверено.

Ранее "Царьград" сообщал, что ЦИК разрешит проголосовать на дому по поправкам в Конституцию.