Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ уверенно избавляется от углеводородной зависимости вопреки мерам Запада

РФ уверенно избавляется от углеводородной зависимости вопреки мерам Запада

 Российских егерей могут приравнять к полицейским из-за опасности профессии

Российских егерей могут приравнять к полицейским из-за опасности профессии
Путин не знал, что в 2012-м году снова займет кресло президента

Путин не знал, что в 2012-м году снова займет кресло президента

 Путин назвал условие, от которого зависит его статус после 2024 года

Путин назвал условие, от которого зависит его статус после 2024 года
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
РФ уверенно избавляется от углеводородной зависимости вопреки мерам Запада

РФ уверенно избавляется от углеводородной зависимости вопреки мерам Запада

 Российских егерей могут приравнять к полицейским из-за опасности профессии

Российских егерей могут приравнять к полицейским из-за опасности профессии
Путин не знал, что в 2012-м году снова займет кресло президента

Путин не знал, что в 2012-м году снова займет кресло президента

 Путин назвал условие, от которого зависит его статус после 2024 года

Путин назвал условие, от которого зависит его статус после 2024 года
Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
9:31   19 Марта 2020
Политика

Песков напомнил, что понятие среднего класса "достаточно относительное"

Песков напомнил, что понятие среднего класса "достаточно относительное"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что выше 70% россиян относятся к среднему классу. Об этом стало известно в четверг, 19 марта. 

"Президент, если вы внимательно посмотрели интервью,.. говорит, что существуют абсолютно разные методики и во всем мире, и в ВОЗ, и в международных других организациях, и так далее. Поэтому это достаточно относительное понятие", — сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос о том, какая сумма подойдет для достойной жизни, Песков подчеркнул, что она рассчитывается по многим критериям, однако в Кремле определить ее не могут. Он переадресовал вопрос к правительству, передает RT.

Общаясь с Песковым, журналисты также отметили, что по определению Всемирного банка российский средний класс определяется домохозяйством, уровень потребления которого в полтора раза превышает уровень национальной шкалы бедности.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что это интересное замечание, которое будет обязательно проверено.

Ранее "Царьград" сообщал, что ЦИК разрешит проголосовать на дому по поправкам в Конституцию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#путин #песков #средний класс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...