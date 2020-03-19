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9:19   19 Марта 2020
Экономика

ФАС отметила отстуствие причин для повышения цен на бензин

ФАС отметила отстуствие причин для повышения цен на бензин

В России не замечено предпосылок для повышения цен на бензин. Рост стоимости топлива остается ниже уровня инфляции, об этом журналистам сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Сегодня в России не выявлены факторы, которые могут стать причиной повышения стоимости бензина. По данным ФАС, розничные цены на топливо выросли всего на 0,2% за 2020 год. Это значительно ниже уровня инфляции, которая сегодня находится на уровне 0,9%. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости.

Рост стоимости бензина и дизеля на российском внутреннем рынке остается в рамках устоявших тенденций – топливо в РФ стоит меньше, чем в своем экспортном варианте. Президент Владимир Путин осведомлен о ситуации и считает необходимым стабилизировать положение в топливной индустрии. При снижении стоимости барреля нефти цена бензина остается на прежнем уровне.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #бензин #фас #ценообразование #цены на нефть

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