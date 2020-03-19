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Новосибирские медики проверяют пассажиров рейса с зараженной COVID-2019 женщиной

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7:53   19 Марта 2020
Россия

Новосибирские медики проверяют пассажиров рейса с зараженной COVID-2019 женщиной

Новосибирские медики проверяют пассажиров рейса с зараженной COVID-2019 женщиной

Все прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск пассажиры, на котором находилась заболевшая новым коронавирусом женщина, установлены. Об этом сообщил глава Минздрава региона Константин Хальзов.

В среду сообщалось о первом случае заражения новым типом коронавируса в Новосибирской области. Первой пациенткой с данным диагнозом оказалась женщина, которая вернулась из Парижа рейсом через Москву в Новосибирск.

Хальзов рассказал, что данным рейсом летели 106 пассажиров и семь членов экипажа. По его словам, 63 из них — жители Новосибирска. Состояние каждого из них оценят медики.

Он отметил, что на утро четверга количество заболевших новым коронавирусом не изменилось. Сейчас в больнице находятся 38 человек, которые вернулись из неблагополучных стран с признаками ОРВИ. Первичные результаты анализов отрицательные.

Также министр здравоохранения области сообщил, что на сегодня под карантинным наблюдением со стороны медиков находятся 733 человека. Женщина с заболеванием лежит в инфекционном отделении, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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Автор: Олег Королев
#россия #коронавирус

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