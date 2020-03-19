Первичные анализы выявили новый коронавирус у пяти человек в Якутии

Первичные анализы показали наличие нового коронавируса у пяти человек в Якутии. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

Ранее Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) сообщила, что медики подозревают у ее 51-летнего генерального директора Андрея Коробова COVID-2019. Его анализы отправлены в Новосибирск для подтверждения.

Оперативный штаб в Telegram со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева сообщил, что у пятерых человек из близких контактов Коробова выявлены положительные первичные анализы на новый коронавирус.

По словам главы региона, результаты анализов требуют подтверждения в Новосибирске. Четверо человек - менеджеры ЯТЭК, которые приехали из Москвы, и один местный работник. Все они уже изолированы.

При этом в сообщении отмечается, что результаты анализов гендиректора ЯТЭК пока не известны.

Согласно данным издания NewsYkt, до 11 марта Коробов находился в Швейцарии.