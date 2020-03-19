Немецкий парламентарий Фризен призвал отменить санкции против РФ из-за COVID-2019

Отказ от антироссийских санкций должен стать программным решением для поддержки экономики ФРГ в период пандемии нового коронавируса. Такую точку зрения выразил РИА «Новости» депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.

Представитель фракции «Альтернатива для Германии» заявил, что наилучшей поддержкой для экономики ФРГ станет отмена санкций против РФ. По его словам, эксперты насчитывают за каждый месяц продленных санкций потерю в размере 667 миллионов евро, в год — 8 миллиардов евро.

Фризен заявил, что экономически от санкций теряют все, политически же никто не побеждает. По его словам, на саммите Евросоюза в июне этого года Германия должна сказать «нет» продлению санкций.

Также парламентарий выразил надежду, что вызванный пандемией кризис наконец приведет к осознанию того, что безопасность и экономические развитие Германии возможно только с Россией, а не против нее.