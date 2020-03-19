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 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
Первичные анализы выявили новый коронавирус у пяти человек в Якутии

Первичные анализы выявили новый коронавирус у пяти человек в Якутии

 Губернатор Подмосковья включен в комиссию по повышению устойчивости развития экономики РФ

Губернатор Подмосковья включен в комиссию по повышению устойчивости развития экономики РФ
Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

 Разваливающийся от COVID-19 ЕС пытается оправдать свое бессилие выпадами в сторону РФ

Разваливающийся от COVID-19 ЕС пытается оправдать свое бессилие выпадами в сторону РФ
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 ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса
6:52   19 Марта 2020
Весь мир

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

Европейский центральный банк объявил о начале выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро.

Целью данной программы является поддержка экономики, которая столкнулась с последствиями пандемии нового коронавируса COVID-2019.

В заявлении банка говорится, что новая пандемическая программа срочного выкупа (PEPP) составит 750 миллиардов евро. Ожидается, что выкуп продолжится до конца текущего года и будет включать все категории, которые подпадают под действующую программу выкупа активов (APP).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку COVID-19. На текущий момент в мире заражены новым коронавирусом более 200 тысяч человек из 160 стран мира. Более восьми тысяч человек умерли.

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Автор: Олег Королев
#европа #коронавирус

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