ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 миллиардов евро из-за коронавируса

Европейский центральный банк объявил о начале выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро.

Целью данной программы является поддержка экономики, которая столкнулась с последствиями пандемии нового коронавируса COVID-2019.

В заявлении банка говорится, что новая пандемическая программа срочного выкупа (PEPP) составит 750 миллиардов евро. Ожидается, что выкуп продолжится до конца текущего года и будет включать все категории, которые подпадают под действующую программу выкупа активов (APP).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку COVID-19. На текущий момент в мире заражены новым коронавирусом более 200 тысяч человек из 160 стран мира. Более восьми тысяч человек умерли.