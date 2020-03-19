Минфин США предложил раздать американцам 500 миллиардов долларов из-за коронавируса

Минфин США предложил раздать американским гражданам до 500 миллиардов долларов. Об этом говорится в меморандуме министерства.

В одной из мер пакета поддержки экономики в связи с новым коронавирусом ведомство предлагает выделить средства на два раунда прямых выплат налогоплательщикам, которые проведет Налоговая служба США и Бюро фискальных услуг.

Первую часть выплат предлагается начать с 6 апреля, вторую — с 18 мая. Предполагается, что выплаты будут зависеть от доходов налогоплательщиков.

Также министерство финансов предлагает направить 50 миллиардов долларов на поддержку серьезно пострадавшей от пандемии авиационной индустрии, 150 миллионов — на гарантии заимствований проблемных отраслей экономики, а также 300 — на кредитование малого бизнеса.

Главный экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу ранее сообщил, что пакет поддержки экономики составит рекордные 1,3 триллиона долларов. Это втрое больше, чем выделялось на преодоление финансового кризиса 2008-2009 годов.