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Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

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Количество зараженных новым коронавирусом в США превысило восемь тысяч

Количество зараженных новым коронавирусом в США превысило восемь тысяч

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6:03   19 Марта 2020
Весь мир

Количество зараженных новым коронавирусом в США превысило восемь тысяч

Количество зараженных новым коронавирусом в США превысило восемь тысяч

Число зараженных новым коронавирусом в США превысило восемь тысяч. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на собственные подсчеты.

По данным издания, в стране положительный результат показали тесты на COVID-2019 у 8017 человек. Жертвами нового коронавируса стали 143 человека.

Двумя днями ранее число зараженных составляло 4,6 тысячи. Число погибших составляло 74.

Сильнее всего пострадал западноамериканский штат Вашингтон, где погибли 68 человек.

Власти штатов Нью-Йорк, Коннектикут, Пенсильвания и Нью-Джерси с вечера четверга закрыли крытые торговые и развлекательные центры.

Ранее двое конгрессменов США заявили, что заразились COVID-2019. Также 14 членов Конгресса США отправились на карантин после контактов с зараженными.

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Автор: Олег Королев
#сша #коронавирус

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