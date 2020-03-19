Губернатор Подмосковья включен в комиссию по повышению устойчивости развития экономики РФ

Российский премьер Михаил Мишустин включил в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики РФ губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает телеканал «360».

Соответствующее распоряжение о включении главы Подмосковья в комиссию опубликовано на сайте Кабмина РФ.

Комиссия была создана в начале марта по распоряжению правительства. Ее целями является привлечение к совместной работе на укрепление финансового сектора ученых, общественников и предпринимателей. Также она будет рассматривать вопросы, касающиеся ситуации вокруг распространения нового коронавируса.

В частности, комиссия займется такими вопросами, как усиление социальной защиты населения, поддержка занятости, обеспечение россиян лекарствами, поддержка предпринимательства, а также международное сотрудничество и импортозамещение.

Главой комиссии является первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. В ее составе находятся глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, его первый заместитель Владимир Сидоренко, зампред правительства Татьяна Голикова, главы всех министерств, столичный градоначальник Сергей Собянин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.