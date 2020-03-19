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Правительство РФ может ввести дополнительные карантинные меры из-за COVID-2019
Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

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Количество зараженных новым коронавирусом в США превысило восемь тысяч

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5:07   19 Марта 2020
Россия

Правительство РФ может ввести дополнительные карантинные меры из-за COVID-2019

Правительство РФ может ввести дополнительные карантинные меры из-за COVID-2019

Власти РФ обсуждают возможность усилить ограничительные меры в стране в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве.

По его словам, сейчас обсуждаются различные варианты, в том числе — необходимости скорректировать ограничительные меры. По этой причине анализируется ситуация с новым коронавирусом в различных странах, в том числе в Китае, Франции, Италии и Испании.

Источник отметил, что в правительстве видят, как развивается пандемия. По этой причине изучается возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей стране.

В частности, речь может пойти о сокращении или отмене массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований, о дезинфекции помещений ведомств и предприятий, а также изменении режима работы. Также обсуждается возможность рекомендовать работодателям рассмотреть возможность удаленной работы.

Источник отметил, что пока данные меры вводятся в первую очередь в Москве. Однако сейчас правительству нужно решать, что делать в других регионах.

Собеседник агентства сообщил, что обсуждается возможность рекомендовать всем россиянам не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача.

По его словам, специалисты-эпидемиологи и медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с эпидемией.

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Автор: Олег Королев
#россия #коронавирус

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