Международные турниры по различным видам спорта остановлены из-за нового коронавируса

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что из-за пандемии нового коронавируса лига рассматривает вариант, когда сезон может быть не доигран. Об этом сообщает ИА «Экономика сегодня».

От плей-офф КХЛ уже отказались две команды – казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит». Казанский «Ак Барс» также обратился в КХЛ с просьбой завершить сезон досрочно, без определения победителя.

Взрослый чемпионат мира по хоккею в Швейцарии фактически отменен. Юниорский чемпионат мира также находится под угрозой срыва.

В свою очередь в НХЛ намерены разрешить игрокам продолжить тренироваться 29 апреля, а с 15 мая ожидается возобновление регулярного сезона, плавно переходящего в Кубок Стэнли.

Аналогичная ситуация происходит и в европейских футбольных лигах. В Лиге чемпионов остались итальянские «Аталанта» и «Ювентус», в котором имеются зараженные коронавирусом игроки.

Остановлены большинство европейских чемпионатов по различным видам спорта, в том числе по баскетболу. Под вопросом находится проведение Олимпиады-2020 в Токио.

Спортивный менеджер Михаил Прокопец в интервью ИА «Экономика сегодня» отметил, что разразившаяся пандемия коронавируса обернулась для профессионального спорта настоящей катастрофой.

«От результатов соревнований зависит многое. Кто в следующем году попадет в еврокубки, кто вылетит, кто выиграет чемпионат. Последствия здесь серьезные, связанные с большими деньгами», — отметил он.

В свою очередь адвокат по спортивному праву Александр Чеботарев рассказал изданию, что в НХЛ и других американских лигах выплаты игрокам приостановлены. Что касается российских клубов КХЛ, то они собираются оплачивать это время как вынужденный простой.