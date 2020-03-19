Россия пресекла отработанную схему EED по организации «цветной революции»

Россия предотвратила «цветную революцию», признав «Европейский фонд за демократию» (European Endowment for Democracy, EED, ЕФД) нежелательной организацией. ФАН пишет, что спонсируемая Еврокомиссией структура неоднократно демонстрировала деятельность, направленную на проведение революций в странах СНГ.

Минюст РФ включил EED в список нежелательных организаций по результатам проверки Генпрокуратуры РФ. Деятельность фонда была признана «угрозой основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Так называемый «Европейский фонд за демократию» позиционирует себя в качестве организации, которая предоставляет денежные гранты на продвижение демократии в странах Ближнего Востока, Восточной Европы, на Западных Балканах, в странах Северной Африки и Турции, а также за их пределами. Финансированием фонда занимается Еврокомиссия, а также 23 страны Канады и Европы. Вскоре к поддержке EED должны подключиться США.

European Endowment for Democracy также относится к сети фондов «Открытого общества» миллиардера Джорджа Сороса, известного спонсированием ряда «цветных революций». Данная организация также признана в РФ нежелательной. На сайте «Открытого общества» говорится, что за последние пять лет фон успел реализовать гранты на сумму свыше 50 миллионов евро.

ЕФД не скрывает выдачу грантов на реализацию «демократических» проектов, направлены на формирование определенного общественного мнения. На сайте организации указаны все действующие и уже реализованные программы. Большая их часть направлена на финансирование проектов в странах СНГ, особенно на Украине, в Молдавии и в Белоруссии.

Деятельность European Endowment for Democracy тесно связана с работой американского фонда National Endowment for Democracy (NED), который также признан нежелательным в РФ. NED финансировал либеральные организации в ходе арабской весны в 2011 год, во время Майдана на Украине и других госпереворотов. ЕФД приложил руку к событиям на Украине (Майдан 2014 года) и Молдавии («бархатная революция 2013 года). Проверка ЕФД в Белоруссии прошла в ходе парламентских выборов 2013 года.

Работа European Endowment for Democracy на территории стран СНГ построена по принципу создания выгодных элементов информационной борьбы с неугодными Западу режимами. Для выполнения поставленных целей фонд создает различные ресурсы для манипуляции общественным мнением. Народы стран бывшего СССР пытаются настроить не только против власти, но и против надежного союзника в лице России.

ЕФД неоднократно пытался повлиять на россиян с помощью методов, отработанных в странах СНГ - поддержкой либеральных организаций и СМИ целью формирования у людей негативного отношения к власти. Так, фонд поддерживал правозащитный центр «Мемориал», который признан в РФ иностранным агентом. Данная структура активно выступала в защиту оппозиционеров, выставляя их «жертвами режима».

Также EED поддерживает Фонд Бориса Немцова, проводимые которым мероприятия продвигали либеральных политических деятелей. В заседаниях фонда участвовали также сами представители European Endowment for Democracy.

Признанный нежелательным фонд European Endowment for Democracy пытался реализовать в России отработанную схему вмешательства в дела страны путем формирования антиправительственного и революционного настроения в обществе, оказывая поддержку либеральным СМИ и оппозиции. Благодаря грамотной работе Генпрокуратуры и Минюста РФ, в России были пресечены попытки ЕФД реализовать «цветную революцию».