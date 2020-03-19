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3:03   19 Марта 2020
Весь мир

Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении нового коронавируса

Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении нового коронавируса

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брейнс упал в обморок в ходе обсуждения в парламенте борьбы с распространением нового коронавируса COVID-2019.

Один из депутатов спросил у главы нидерландского Минздрава задал ряд вопросов по теме обсуждения. В момент, когда парламентарий хотел задать дополнительный вопрос стоящему у трибуны министру, Брейнс упал в обморок.

Вскоре чиновник пришел в сознание и сам покинул здание парламента.

Позже Брейнс на своей странице в Twitter поблагодарил за оказанную ему поддержку после инцидента. Министр отметил, что он потерял сознание из-за переутомления после трудных недель. Он отметил, что после отдыха вновь готов взять за борьбу.

По последним данным, в Нидерландах COVID-2019 заразились 1135 человек. Умерли 20 человек, двое выздоровели.

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Автор: Олег Королев
#нидерланды #коронавирус

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