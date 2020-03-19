Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ВОЗ положительно оценивает готовность РФ к возможному росту заражения COVID-2019

ВОЗ положительно оценивает готовность РФ к возможному росту заражения COVID-2019

 Посольство РФ работает над вопросом вывоза россиян с испанского острова Тенерифе

Посольство РФ работает над вопросом вывоза россиян с испанского острова Тенерифе
Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

 Разваливающийся от COVID-19 ЕС пытается оправдать свое бессилие выпадами в сторону РФ

Разваливающийся от COVID-19 ЕС пытается оправдать свое бессилие выпадами в сторону РФ
Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении нового коронавируса

Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении нового коронавируса

 Президент Турции Эрдоган предрек наступление новой эпохи из-за коронавируса

Президент Турции Эрдоган предрек наступление новой эпохи из-за коронавируса
ВОЗ положительно оценивает готовность РФ к возможному росту заражения COVID-2019

ВОЗ положительно оценивает готовность РФ к возможному росту заражения COVID-2019

 Посольство РФ работает над вопросом вывоза россиян с испанского острова Тенерифе

Посольство РФ работает над вопросом вывоза россиян с испанского острова Тенерифе
Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

 Разваливающийся от COVID-19 ЕС пытается оправдать свое бессилие выпадами в сторону РФ

Разваливающийся от COVID-19 ЕС пытается оправдать свое бессилие выпадами в сторону РФ
Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении нового коронавируса

Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении нового коронавируса

 Президент Турции Эрдоган предрек наступление новой эпохи из-за коронавируса

Президент Турции Эрдоган предрек наступление новой эпохи из-за коронавируса
2:48   19 Марта 2020
Россия

ВОЗ положительно оценивает готовность РФ к возможному росту заражения COVID-2019

ВОЗ положительно оценивает готовность РФ к возможному росту заражения COVID-2019

Российская система здравоохранения хорошо готовится возможному росту числа заболевших из-за нового коронавируса. Об этом сообщил ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Ранее ВОЗ разработала рекомендации о необходимости подготовки стран к росту заболеваемости нового коронавируса COVID-19.

Вуйнович отметила, что в России идет очень хорошая подготовка системы здравоохранения. По ее словам, рассчитано все необходимое, в том числе число коек и обеспечение кислородом для инфицированных с пневмонией.

Согласно имеющимся данным исследований, новый коронавирус в одном из пяти случаев вызывает осложнения, в том числе требующие дополнительной кислородной поддержки. В первую очередь в группе риска находятся пожилые люди с хроническими заболеваниями.

По словам Вуйнович, в России соблюдают все рекомендации ВОЗ, которые позволят сдержать распространения нового коронавируса. В частности, контактировавшие с носителями COVID-2019 или в зоне риска находятся под наблюдением, проводится массовое тестирование,  люди помещаются на карантин с очень хорошими условиями.

Представитель ВОЗ отмечает, что Москва своевременно начала так называемую social distance, чтобы снизить возможность людей принимать участие в массовых мероприятиях

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #воз #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...