ВОЗ положительно оценивает готовность РФ к возможному росту заражения COVID-2019

Российская система здравоохранения хорошо готовится возможному росту числа заболевших из-за нового коронавируса. Об этом сообщил ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Ранее ВОЗ разработала рекомендации о необходимости подготовки стран к росту заболеваемости нового коронавируса COVID-19.

Вуйнович отметила, что в России идет очень хорошая подготовка системы здравоохранения. По ее словам, рассчитано все необходимое, в том числе число коек и обеспечение кислородом для инфицированных с пневмонией.

Согласно имеющимся данным исследований, новый коронавирус в одном из пяти случаев вызывает осложнения, в том числе требующие дополнительной кислородной поддержки. В первую очередь в группе риска находятся пожилые люди с хроническими заболеваниями.

По словам Вуйнович, в России соблюдают все рекомендации ВОЗ, которые позволят сдержать распространения нового коронавируса. В частности, контактировавшие с носителями COVID-2019 или в зоне риска находятся под наблюдением, проводится массовое тестирование, люди помещаются на карантин с очень хорошими условиями.

Представитель ВОЗ отмечает, что Москва своевременно начала так называемую social distance, чтобы снизить возможность людей принимать участие в массовых мероприятиях