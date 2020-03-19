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2:12   19 Марта 2020
Общество

Посольство РФ работает над вопросом вывоза россиян с испанского острова Тенерифе

Посольство РФ работает над вопросом вывоза россиян с испанского острова Тенерифе

Большая часть российских туристов не может выбраться с острова Тенерифе на материковую Испанию после введения режима повышенной готовности из-за нового коронавируса. Об этом сообщает посольство РФ в Мадриде.

В диппредставительстве отметили, что находящиеся на испанском острове россияне не могут добраться до материковой части страны, чтобы в дальнейшем вылетать из Мадрида в Москву.

На данный момент посольство РФ прорабатывает возможность выделения дополнительного рейса авиакомпании "Аэрофлот" для того, чтобы вывезти всех россиян на родину.

Посольство РФ при содействии почетного консульства на Канарских островах также держит на контроле вопрос с расселением российских туристов, которые не могут выехать из своих отелей. На текущий момент все они обеспечены жильем.

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Автор: Василий Пименов
#испания #российские туристы #коронавирус

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