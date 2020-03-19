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Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

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2:27   19 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

Число подтвержденных случаев коронавируса на Украине возросло до 16. Об этом сообщает украинское министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось, что на Украине заражены 14 человек, из них десять - в Черновицкой области. Сообщалось о двух жертвах.

В сообщении украинского минздрава в Telegram говорится, что на вечер среды в стране зафиксировано 16 случаев COVID-19. Десять случаев зарегистрированы в Черновицкой области, два - в Киевской, по одному в Донецкой и Житомирской. Два случая заражения выявлены в Киеве.

Украинское правительство ввело с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Украинское правительство также приняло решение о прекращении с 18 марта авиасообщения, железнодорожных перевозок и автобусных рейсов. С 17 марта принято решение о прекращении работы метро.

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Автор: Олег Королев
#украина #коронавирус

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