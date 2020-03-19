Режим неполной дистанционной занятости добавят в Трудовой кодекс

Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) предложил ввести в России режим "неполной дистанционной занятости". Об этом пишут "Известия".

Соответствующее предложение обсудят в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), курированием которой занимается вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Новая форма занятости позволит совместить формат работы в офисе и на удаленной основе, что сейчас не предусмотрено в Трудовом кодексе (ТК).

Предложение ввести в ТК статью "Временная удаленная работа" обсудят в РТК как профсоюзы, так и объединения работодателей и представители министерства труда РФ.

Глава проекта ОНФ "Профстажировки 2.0" Илья Семин отмечает, что по факту в крупных городах каждый второй работает в данном режиме — четыре дня в офисе и один из дома. По его словам, ОНФ предлагает легализовать в кодексе данную практику.

Правовая практика в РФ говорит о том, что если письменных договоренностей между сотрудником и работодателем нет, то работа вне офиса с точки зрения ТК считается прогулом.