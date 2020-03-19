Число погибших от нового коронавируса в Турции увеличилось до двух

Вторая смерть от нового коронавируса зарегистрирована в Турции. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

В минувший вторник сообщалось, что число зараженных новым коронавирусом COVID-2019 в Турции увеличилось за сутки с 47 до 98. Один из больных умер.

В среду Коджа написал на своей странице в Twitter, что сегодня была зафиксирована новая смерть. Погибшим является 61-летний мужчина.

Также он сообщил, что за минувшие сутки медики выявили 93 новых случая заражения. Общее число заразившихся в стране достигло 191.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. На данный момент в мире заражены уже более двухсот тысяч человек в 160 странах мира. Скончались более восьми тысяч человек.