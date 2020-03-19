Число погибших от нового коронавируса в Турции увеличилось до двух
Вторая смерть от нового коронавируса зарегистрирована в Турции. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
В минувший вторник сообщалось, что число зараженных новым коронавирусом COVID-2019 в Турции увеличилось за сутки с 47 до 98. Один из больных умер.
В среду Коджа написал на своей странице в Twitter, что сегодня была зафиксирована новая смерть. Погибшим является 61-летний мужчина.
Также он сообщил, что за минувшие сутки медики выявили 93 новых случая заражения. Общее число заразившихся в стране достигло 191.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. На данный момент в мире заражены уже более двухсот тысяч человек в 160 странах мира. Скончались более восьми тысяч человек.
61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 18, 2020