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Посольство РФ работает над вопросом вывоза россиян с испанского острова Тенерифе
Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

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Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок при обсуждении нового коронавируса

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 Президент Турции Эрдоган предрек наступление новой эпохи из-за коронавируса

Президент Турции Эрдоган предрек наступление новой эпохи из-за коронавируса
1:50   19 Марта 2020
Весь мир

Президент Турции Эрдоган предрек наступление новой эпохи из-за коронавируса

Президент Турции Эрдоган предрек наступление новой эпохи из-за коронавируса

Страны Запада оказались неготовы к пандемии нового коронавируса, мир стоит на пороге коренного изменения мироустройства. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Более двухсот тысяч человек уже заражены в 160 странах, более восьми тысяч скончались.

Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре заявил, что страны Запада оставили пострадавших от эпидемии нового коронавируса «на произвол судьбы», и ведут себя по принципу «кто сможет, тот пусть и выживает».

Турецкий президент отметил, что на Западе правительства годами не заботились о своих гражданах, передав в ведение частного сектора базовые государственные службы. По его словам, сейчас европейские страны начали их национализацию.

По мнению Эрдогана, сейчас мир вступает в новую эпоху коренных изменений в глобальном, экономическом и политическом общественном устройстве. Он напомнил, что ранее эпидемии приносили не только тяжелые последствия, но и приводили с серьезным изменениям в экономике и политике.

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Автор: Олег Королев
#эрдоган #запад #коронавирус

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