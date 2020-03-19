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0:43   19 Марта 2020
Весь мир

Террористы в Сирии обстреляли четыре населенных пункта в трех провинциях

Террористы в Сирии обстреляли четыре населенных пункта в трех провинциях

Подконтрольные Турции наоконные вооруженные формирования не обстреливали в течение дня территорию Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Журавлев.

Контр-адмирал отметил, что за прошедшие сутки  зафиксировано четыре обстрела населенных пунктов в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб со стороны позиций террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (террористические группировки, обе запрещены судом в России).

Российская военная полиция провела пять патрулирований в провинциях Хасека, Алеппо и Ракка. Армейская авиация провела воздушное патрулирование с аэродрома Камышлы.

Журавлев также сообщил, что за прошедшие сутки российские военные провели четыре гуманитарные акции в провинциях Хасека, Ракка, Алеппо и Идлиб. Жителям было доставлено 4,6 тонны продуктов. Медицинские специалисты оказались медпомощь 348 сирийским гражданам.

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Автор: Олег Королев
#сирия #цпвс

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