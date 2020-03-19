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0:20   19 Марта 2020
Россия

Минобороны РФ назвало фейком «приказ» о введении в Москве комендантского часа

Минобороны РФ назвало фейком «приказ» о введении в Москве комендантского часа

Появившееся в социальных сетях изображение «приказа Миноброны РФ» о якобы введении комендантского часа в Москве является фальшивкой. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что распространенное изображение «приказа» является грубо слепленной фальшивкой, которая вброшена представителями «одной из соседних стран».

Ведомство отмечает, что у Минобороны РФ не было и не может быть в принципе такого документа — как по содержанию, так и по оформлению.

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Автор: Олег Королев
#минобороны рф #коронавирус

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