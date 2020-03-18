Разваливающийся от COVID-19 ЕС пытается оправдать свое бессилие выпадами в сторону РФ

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23:46   18 Марта 2020
Политика

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Пандемия коронавируса не пройдет для Евросоюза и НАТО бесследно. Они просто рухнут, убежден глава Комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ Александр Малькевич. Эксперт считает, что Запад нападает на РФ, оправдывая свое бессилие перед заразой.

Малькевич заявил, что европейские бюрократы полностью провалили защиту ЕС от коронавирусной инфекции. Он отметил, что главное достижение ЕС — отсутствие границ — рухнуло из-за неспособности предотвратить распространение заразы. Информацией об этом Малькевич поделился в интервью РИА LIVE24.

Эксперт указал на то, что блок НАТО должен был защитить Европу от мнимой угрозы со стороны России, но при этом проиграл войну истерии вокруг коронавируса, которая распространилась в европейских СМИ.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ убежден, что чрезвычайной ситуации на самом деле нет. Зато есть запредельная истерика. В Европе она уже превратилась в глобальный психоз.

"Европа не может признаться, что система здравоохранения оказалась неэффективна, поэтому они пытаются нападать на Россию", - подчеркнул Малькевич.

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Автор: Илья Романович
#россия #евросоюз #нато #малькевич #коронавирус

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