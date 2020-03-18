Путин высказался о нежелании Белоруссии пускать поезда и самолеты в Крым

Белоруссия имеет право самостоятельно вести внешнюю политику. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, РФ и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, поэтому Минск имеет полное право проводить внешнюю политику, которую он сочтет целесообразной. Президент напомнил, что речь идет о двух разных субъектах международного права, пишет RT.

Как передает RNS, российский лидер также с пониманием отнесся к позиции белорусского колеги насчет Крыма. Речь идет об отказе Минска открыть прямое железнодорожное и авиасообщение с полуостровом. Путин призвал не ставить главу Белоруссии в неудобное положение.

До этого пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз призывал Москву и Минск вместе бороться с распространением коронавируса.