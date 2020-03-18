Жители лагерей "Эр-Рукбан" и "Аль-Хол" стали "подопытными мышами" в руках американцев

Американцы могут проводить опыты с использованием инфекционных заболеваний на жителях подконтрольных сирийских лагерей для беженцев, считает политолог Владимир Шаповалов.

Сирийские лагеря для беженцев "Эр-Рукбан" и "Аль-Хол" накрыла эпидемия неизвестного вируса, вызывающего сухой кашель, повышенную температуру тела и проблемы с дыханием. Ранее подобная болезнь поразила боевиков террористической группировки, действующих в районе американской базы "Ат-Танф".

Источником заражения могли быть солдаты коалиционных сил, прибывшие из США и стран ЕС, где во всю свирепствует коронавирус. При этом карантин на территории лагерей был введен слишком поздно, в результате чего инфекция быстро распространилась.

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ, политолога Владимира Шаповалова, превращение закрытых лагерей в резервуары инфекции неминуемо. Такое мнение он высказал в беседе с ФАН.

Эксперт подчеркнул, что антисанитария и отсутствие помощи медиков на неподконтрольных властям территориях представляет серьезную угрозу.

"В таких условиях лагеря беженцев становятся идеальным инкубатором для распространения любого вируса", — сказал эксперт.

Шаповалов отметил, что условия в "Эр-Рукбане" и "Аль-Холе" и ранее напоминали таковые, а их население стало "подопытными мышами" для испытания последствий вируса. По его мнению, сложившаяся там ситуация напоминает Средневековье, когда по миру распространялась чума. Резюмируя, эксперт отметил, что жители лагерей часто из них выбираются, представляя угрозу для окружающих.